«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريقة الكشف عن السُفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس وعلى الطاقم المصاحب لها.

وأوضح، مساء الجمعة، أن الكشف يتم على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز باللفحص الحراري «وذلك عن طريق جهاز قياس درجات الحرارة لتأكد من عدم وجود حرارة لدى أطقم السفينة والتأكد من عدم وجود حالات اشتباه وخلوها من فيروس كورونا وكذلك خلو السفينه من القوارض».

ولفت إلى أن هذا الكشف يكون خارج الميناء بحوالي ثلاثة أميال (منطقة المخطاف من الرصيف المخصص لرسو السفن، ومن يتم منح الطاقم الإفراج الصحي والسماح للسفينة بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.

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