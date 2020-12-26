ليبيا الان

«قشوط»: دعواتكم لـ«أردوغان» مؤسس تركيا الإسلامية العظمى

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طلب سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، الدعاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسس ما قال إنها “تركيا الإسلامية العظمى” وفق قوله.

وغرد “قشوط” على حسابه بـ”تويتر” أمس قائلاً: “مبروك تركيا، افتخر يا مسلم، تركيا تختبر بنجاح طائرة مسيرة مسلحة بصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت 1600 كيلومتر /ساعة ولا تكتشفها أنظمة الرادارات بجميع أنواعها” على حد قوله.

واختتم الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، قائلاً: “دعواتكم لمؤسس تركيا الإسلامية العظمى أردوغان” وفق تعبيره.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لعنة الله عليك وعليه …هذا الكلب القردوغان الحقير …عميل امريكا واسرائيل …محامي الدوالعش والارهابيين والشواذ والعاهرات في عاصمته اسطنبول…لعنة الله عليكم ايها الخونة العملاء اينما كنتم…وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…

    رد

  • يآسفي عليك لأن الشرف عندك معدوم فيافاسد تركيا تستخدم سلاحها في ضرب الشعوب الاسلاميه وليس لضرب أسرائيل فبالامس قائدك قرد وخان يستجدي أسرائيل لعلاقه أقوي لكي تتوسط له في منع المزيد من العقوبات الامريكيه علي تركيا في جو بايدن فيافاسد أنت والكثيرين من المغرر بهم طايحين علي رؤسكم عندما تعتقدوا ان الرئيس قرد وخان له علاقه بالاسلام هي حقن تخديريه يستعملها قرد وخان لاستغفال أمثالك من أغبياء هي الامه

    رد

      • فزعيمك قرد وخان مؤسس دور الدعاره حيث تدر علي حكومه ربح بالحرام ويعتبر الدعاره رئيسك قرد وخان الدعاره رافد من روافد الاقتصاد تركيا فأصحي يا حمار لروحك