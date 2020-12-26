«قشوط»: دعواتكم لـ«أردوغان» مؤسس تركيا الإسلامية العظمى

طلب سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، الدعاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسس ما قال إنها “تركيا الإسلامية العظمى” وفق قوله.

وغرد “قشوط” على حسابه بـ”تويتر” أمس قائلاً: “مبروك تركيا، افتخر يا مسلم، تركيا تختبر بنجاح طائرة مسيرة مسلحة بصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت 1600 كيلومتر /ساعة ولا تكتشفها أنظمة الرادارات بجميع أنواعها” على حد قوله.

واختتم الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، قائلاً: “دعواتكم لمؤسس تركيا الإسلامية العظمى أردوغان” وفق تعبيره.