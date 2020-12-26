مكافحة الأمراض يبيَّن كيفية فحص أطقم السفن التجارية القادمة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

بيَّن المركز الوطني لمكافحة الأمراض طريقة الكشف عن السُفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس وعلى الطاقم المصاحب لها.

وأوضح المركز في بيان له الجمعة، أن الكشف يتم على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز بالفحص الحراري، وذلك عن طريق جهاز قياس درجات الحرارة لتأكد من عدم وجود حرارة لدى أطقم السفينة والتأكد من عدم وجود حالات اشتباه وخلوها من فيروس كورونا وكذلك خلو السفينة من القوارض.

وأشار المركز إلى أن الكشف يتم خارج الميناء بحوالي ثلاثة أميال “منطقة المخطاف” من الرصيف المخصص لرسو السفن، ومن ثم يمنح الطاقم الإفراج الصحي والسماح للسفينة بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.