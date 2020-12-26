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باشاغا: لاسبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تعليقا على عمليات تبادل محتجزين بين قوات الجيش والوفاق بالقول إنه لا سبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” “تغمر الفرحه عائلات ليبيه فرحا بعودة أبنائهم وأحبتهم بعد مساعي وإشراف من لجنه 5+5 وفق إتفاق وقف إطلاق النار” مضيفا “لا سبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق واتباع السبل السلمية لإدارة خلافاتنا”.

وكانت مصادر أكدت أن عملية تبادل محتجزين جرت بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمنطقة الشويرف مبينة أن عدد محتجزي قوات الجيش الذين أطلق سراحهم بلغ 33 شخص مقابل إطلاق سراح خمسة عشر شخص من قوات الوفاق بحسب قناة ليبيا الأحرار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا الكلام قوله الي قطاع الطرق في مصراته السائرون علي نهج قاطع الطريق الاكبر والاقدم المدعو رمضان السويحلي ذاك الذي حارب أخوة الدم وشركاء الوطن ولم يحارب ايطاليا الغازيه فقد هاجم إماره برقه السنوسيه في اجدابيا ولكن طردوه شر طرده حتي دخل في قفته داخل مصراته كما كونت انت سيرا علي نهجه عصابات فقر ليبيا وعصابات الشروق وهاجمت بها شرق البلاد وأحرقت صهاريج النفط في البريقه فوصمة عار العماله والخيانه لا ينتهي بالتقادم اليوم هأنتم تعدوا في عصابات من الغرب الليبي تحت راية تركيا لمحاربه جيش ليبيا في الشرق البلاد لقد أعددتم عصابات كعصابات عاكف أمسيك الغرياني التي تكونت تحت راية ايطاليا وحاربت المجاهدين في شرق البلاد

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