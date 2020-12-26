باشاغا: لاسبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تعليقا على عمليات تبادل محتجزين بين قوات الجيش والوفاق بالقول إنه لا سبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” “تغمر الفرحه عائلات ليبيه فرحا بعودة أبنائهم وأحبتهم بعد مساعي وإشراف من لجنه 5+5 وفق إتفاق وقف إطلاق النار” مضيفا “لا سبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق واتباع السبل السلمية لإدارة خلافاتنا”.

وكانت مصادر أكدت أن عملية تبادل محتجزين جرت بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمنطقة الشويرف مبينة أن عدد محتجزي قوات الجيش الذين أطلق سراحهم بلغ 33 شخص مقابل إطلاق سراح خمسة عشر شخص من قوات الوفاق بحسب قناة ليبيا الأحرار.