«الخطوط الليبية»: لا سفر إلى اسطنبول إلا بـ«فحص كورونا» أو الخضوع للحجر التركي

قالت الخطوط الجوية الليبية، إنه يتعين على كافة المسافرين على متن طائرات الشركة الالتزام بما أعلنته مديرية الطيران المدني التركية فرض إبراز فحص كورونا “PCR” مجرى قبل 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى لجميع القادمين إلى تركيا، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري.

قالت “الشركة” في بيان: “بخصوص عدم القادرين على إجراء الفحص، فسيفرض عليهم حجر صحي لمدة 7 أيام في محل إقامتهم أو في مكان تحدده وزارة الصحة إن لم يكن لديهم عنوان في تركيا، وسيتم إنهاء فترة الحجر الصحي بعد إجراء فحص كورونا لهم في اليوم الـ7 والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس”.

وأوضحت في بيانها، أن القرار سيبقى ساريًا حتى 1 مارس 2021، كما سيتم تطبيق القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من 30 ديسمبر الجاري.