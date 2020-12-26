هذا ما قاله صنع الله بشأن عمل معهد النفط للتأهيل والتدريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

ترأس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماع لعرض النشاط السنوي لمعهد النفط للتأهيل والتدريب لسنة 2020 بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع عرض النشاط العام للمعهد في 2020 ، وبرامج العمل والمشاريع والميزانية التقديرية لسنة 2021.

وثمّن صنع الله حرص إدارة المعهد على التطوير الدائم والمستمر للعملية التعليمية ومواكبة التطور في مجالات التعليم والتدريب، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية وإبرام مختلف الاتفاقيات من أجل نقل المعرفة والعلوم الحديثة، وتحديث وتطوير المناهج الدراسية، ومن بينها الاتفاقية التي أُبّرِمَت مع معهدي شمال و جنوب البرتا بكندا، بالإضافة إلى الخطوة الجيدة التي اتخدتها إدارة المعهد بتطوير البنية التحتية لأقسام ومرافق المعهد .

من جانبهم أكد أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على أهمية معهد النفط للتأهيل والتدريب كونه يعد ركيزة هامة من ركائز المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تعتمد المؤسسة الوطنية للنفط على الفنيين المهرة من خريجي المعهد و ذلك لسد احتياجات القطاع من العمالة الفنية المتخصصة في مختلف العمليات بقطاع النفط.

وقال رئيس لجنة إدارة المعهد على الذيب أن المعهد واجه هذا العام عدة صعوبات منها تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في إيقاف الدراسة منذ شهر مارس الماضي.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على استئناف الدراسة للصف الثالث ( النهائي) مع التقيد بالإجراءات الوقائية لجائحة كورونا.