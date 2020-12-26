شركة الهروج: العمل على إعادة تأهيل حقل الناقة بعد توقف خمس سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

قامت لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية بزيارة ميدانية لحقل الناقة المتوقف عن الانتاج منذ خمس سنوات الذي يجري إعادة تأهيله.

وبينت شركة الهروج للعمليات النفطية أن لجنة الإدارة التقت فريق العمل الفني المكلف بإعادة تأهيل الحقل وإعادته للإنتاج بعد توقف دام لمدة خمس سنوات نتيجة للظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة أوائل سنة 2015.

وبدأت الزيارة بتفقد محطة الإنتاج الرئيسية والاستعدادات المبذولة في سبيل إعادة تشغيلها والوقوف على الصعوبات التي تواجه فريق العمل الفني المكلف بتجهيز الحقل لوضعه على الإنتاج وكيفية العمل على تذليها ووضع الحلول السريعة والمتمثلة في صيانة وتركيب مفاتيح وكوابل نقل الكهرباء لمعدات الانتاج والتي تمت سرقتها والعبث بها، كما تمت زيارة المخيم السكني و المكتب الرئيسي للحقل.

وأكدت لجنة الإدارة أنها ستقوم بما في وسعها لتقديم الدعم اللازم لمستخدمي الحقل وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات لاعادة الحقل على الانتاج.