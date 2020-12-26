العثور على 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل المصرية الليبية

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن السلطات المصرية تمكنت من العثور على 6 جثث لأشخاص مصريي الجنسية من الغرقى قبالة السواحل المصرية الليبية إثر غرق قارب هجرة غير شرعية.

ونقلت المصادر عن الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام بمحافظة مرسى مطروح المصرية تأكيده بأنه تلقى خطابا لاستقبال الجثث الستة بالمستشفى لعدم توافر أماكن في ثلاجة الموتى بمستشفى السلوم الأقرب لموقع الحادث.

وأشار سالم إلى أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف لنقل الجثث من مستشفى السلوم إلى ثلاجة الموتى في مستشفى مطروح العام لافتا إلى أن الجثث التي تم العثور عليها هي لمواطنين من محافظتي الفيوم والبحيرة.

وكانت الأجهزة المعنية قد دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقودة في البحر، حيث كان مركب صيد صغير في طريقه من مصر إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية تنقل مجموعة من المصريين.

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