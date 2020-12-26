وزارة العمل تبحث تفعيل منصة التوظيف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي الأمين ووكيل الوزارة علي عكاشة الخميس مع رئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية بلقاسم السويدي آليات تفعيل منصة التوظيف التي تهدف إلى تقديم خدمات التوظيف والخدمات الاستثمارية .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على التجهيز والإعداد لإطلاق وتفعيل المنصة بشكل رسمي.

وشارك في الاجتماع مستشار الوزير حسن الكاسح و مدير مكتب تقنية المعلومات الياس بلحاج ومدير إدارة الشؤون الادارية والمالية سليمان حبريشة ومن مكتب الوزير وريم عجاج .