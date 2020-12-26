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ترحيب الأمم المتحدة بعملية تبادل الأسرى بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بعملية تبادل 48 أسيرا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة المجلس الرئاسي.

وقالت البعثة عبر تغريدة لها على موقعها الرسمي “تويتر”، إنها “ترحب بالنجاح الكبير الذي تحقق اليوم والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تمت بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء”، وفقا لما نقلته وكالة “وال” الليبية.

وأضافت بأنها “تحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بينهما في 23 أكتوبر/تشرين الأول بجنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق”.

من جهته، قال المنسق الأمني للعملية، آمر “كتيبة شهداء صبراتة” محمد المعري، للأناضول: “استبدلنا 33 أسيرا تابعا لمليشيات حفتر، مقابل 15 من قواتنا، بجهود من أعيان صبراتة والزنتان وإشراف اللجنة العسكرية”.

ومنذ سنوات، وليبيا تعاني من الصراع المسلح، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل مستمر إلى الآن.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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