وفاة النقيب مرعي الحوتي متأثرا بإصابة أثناء عملية قبض في بنغازي

أخبار ليبيا 24

نعت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، الجمعة، النقيب مرعى الحوتي، إثر وفاته نتيجة إصابته بعدة بطلقات نارية في عملية قبض على مجموعة خارجة عن القانون في منطقة بوصنيب غرب بنغازي.

وأوضحت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية في بيان لها، أن الحوتي، كلّف بالقبض على مجموعه خارجة عن القانون في منطقة بوصنيب، أصيب خلالها بطلقات نارية بمنطقة البطن بعد حدوث اشتباك مع الخارجين عن القانون، ودخل على إثرها لمستشفى الجلاء وتوفي بعد يومين اثنين.

وقال البيان أن الحوتي تم إعادة تنسيبه من القوات الخاصة إلى وزارة الداخلية وترقيته إلى رتب ملازم أول حسب تصنيفه الوظيقي من قبل الداخلية في 2016، وكلف كآمر قسم بجهاز الأمن الداخلي بالصابري.

الحوتي من مواليد 1974 بمنطقة برسس ومتزوج ولديه عدد من الأبناء، وشارك كفرد من القوات الخاصة في عمليات عديدة للجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية.