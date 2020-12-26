مصر وروسيا تؤكدان الالتزام بتسوية النزاع الليبي سلميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن شكري ولافروف أشارا في مكالمة هاتفية الجمعة “إلى ضرورة إضفاء طابع شامل على الحوار الوطني في ليبيا وأكدا على التزام بلديهما بسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه وتسوية النزاع الليبي-الليبي سلميا بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510“ بحسب روسيا اليوم.