مطار مصراتة يعلن موعد عودة الرحلات الجوية

أخبار ليبيا 24

أكد مدير عام مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط، أن عودة الرحلات الجوية من وإلى المطار ستكون مطلع يناير المقبل.

وأوضح قزيط، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن عودة الرحلات الجوية مرهون بالشركات، مشيرا إلى أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال وانطلاق الرحلات الجوية بعد توقفها عقب احتراق صالة الركاب.

وتابع قزيط، ” لعودة حركة الملاحة الجوية تم تحوير صالة الوصول، لتصبح خاصة بالوصول والمغادرة معا بشكل مؤقت إلى حين استكمال بناء الصالة الجديدة.

وأكد قزيط، بأن صالة المغادرة الجديدة ستكون جاهزة منتصف العام المقبل وفق التصاميم والمواصفات التي اعتمدها مصلحة المطارات، مشيرا إلى أنه سيتم بناءها عن طريق رجال الأعمال وبموجب الاتفاقية بين المجلس البلدي ومصلحة المطارات.

وأوضح أن المجلس البلدي سيتولى جباية الإيرادات والعوائد التي سيتم تحصيلها من إيجار المكاتب والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم بإشراف ومتابعة إدارة المطار بشكل مباشر.

كما أكد قزيط، أن مصلحة المطارات ستوفر منظومات خاصة بنقل الحقائب، وكذلك موازين خاصة بالحقائب، ومنصات قبول الركاب والجوازات وأجهزة التفتيش الآلي الأمنية، وستحتفظ بالرسوم والضرائب السيادية الأخرى.