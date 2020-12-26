النجار: أغلب مراكز العزل بالجنوب أغلقت لعدم توفر أطباء

أعرب مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، عن قلقه من استمرار تصاعد الإصابات في عموم البلاد بفيروس كورونا، محذراً من أن الاستمرار بهذه الوتيرة، قد يشكل ضغطاً على مراكز العزل الصحي بدرجة يتعذر معها استمرارها في تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية أن الوضع كان مستقراً لدرجة ما بالأسابيع الماضية؛ لكن حاليا بدأ الوضع يتفاقم، وبدأت تتزايد حالات الإصابة، وأصبح هناك ضغط على مراكز العزل الصحي.

وأكد النجار، على أن ليبيا الآن على عتبة الوصول لحاجز المائة ألف إصابة وستكون أمام منعطف خطير، فلن تكون مراكز العزل كافية، في ظل نقص أطباء العناية الفائقة، وفي ظل نقص الإمكانيات أيضاً، فزيادة الحالات تدفع لتناقص المستلزمات الطبية بمراكز العزل وفي مقدمتها الأكسجين».

وحمّل النجار المسؤولية لكل من الحكومة والمواطن، موضحاً أن هناك تراخيا كبيرا في التشديد على تنفيذ إجراءات الوقاية والاحتراز، وهناك استهتار تام من المواطنين في اتباع قواعد التباعد وارتداء الكمامات وباقي إجراءات التعقيم والتطهير.

وأشار النجار في ذات السياق للأوضاع المعيشية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع ودورها في زيادة انتشار الإصابات، خاصةً أزمة تكرار انقطاع الكهرباء، وما يتبعه من توقف لعمل محركات المياه بالمنازل.

وعن معدل انتشار الفيروس بمعسكرات المهاجرين غير الشرعيين قال النجار، إنه توجد إصابات في المراكز الخاصة بهم؛ لكن ليس بأعداد كبيرة، مؤكدا إغلاق أغلب مراكز العزل بالجنوب متوقفة بشكل شبه تام لعدم توافر الأطباء والإمكانيات.

وحول دعوات البعض لإغلاق المدارس، أشار النجار إلى أن الحظر لم يعد مقبولاً من قبل الناس، وإذا لم تتعرض البلاد لموجة ثانية أو لم ينتقل لها الفيروس المتحور الذي كشف عنه ببريطانيا، فربما يمكن التعايش مع الوضع في ظل التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالضوابط الصحية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24