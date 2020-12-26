بوغدانوف يبحث مع النايض المستجدات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض لبحث المستجدات على الساحة الليبية.

وبين النايض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الروسية بحث المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، وسبل الوصول للسلام في ليبيا، وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يعاني منها المواطن الليبي.