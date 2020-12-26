الوطني للأرصاد يتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا خاصة الغد.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الطقس في مناطق رأس أجدير، ومصراتة، وسهل الجفارة، والجبل الغربي، سيكون به فرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم وصباح الغد، والرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى (50) كم / ساعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21) م وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم وخاصة اليوم حيث متوقع أن تتراوح ما بين (13-15) م بينما لا تتجاوز (10) درجات مئوية على مناطق الجبل.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات، ومرادة، ستشهد فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كم /ساعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 -21) م، ولا تتجاوز (14) م على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما تكون السماء في مناطق الجفرة، وسبها، وغات، وغدامس، والحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20) م وتسجل انخفاض من مساء اليوم وخاصة يوم الغد.

أما مناطق الكفرة، والسرير، وتازربو، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 -21) م

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