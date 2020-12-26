مديرية أمن طرابلس: القبض على متهم بسرقة السيارات بمساعدة شقيقه

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على شخص يقوم بسرقة السيارات من مسلاتة وترهونة ويبيعها في طرابلس بمساعدة من شقيقه.

وأوضحت في بيان أن فرقة التحري العام التابعة لمكتب البحث الجنائي بالمديرية تمكنت من التوصل لمعلومات مؤكدة حول الشقيقين، إذ جرى رصد وتتبع أحدهما حتى توصلت لمكان سكنه بأحد الأحياء السكنية بمنطقة غوط الشعال، ومن ثم ضبطه.

كما عثر على إحدى السيارات المسروقة و المبلغ عنها من قبل مديرية أمن مسلاتة، وبالتبليغ عن رقم هيكلها حضر المشتكي و تعرف على سيارته، وقامت الفرقة بمواجهة المتهم بما نسب إليه، واعترف بواقعة السرقة، ومن ثم إحالته لجهات الاختصاص.

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