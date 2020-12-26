ليبيا الان

عينٌ تركيةٌ تستهدف “الهلال النفطي” على حساب “الهدنة”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

حضور تركي مستمر في ليبيا يُهدّد بتقويض وقف إطلاق النار، الذي وصفته مجموعة الأزمات الدولية بـ”الهش”؛ بهبوط طائرتيْ شحن عسكريتيْن تركيتيْن من طراز A400، قادمتيْن من قاعدة في أنقرة، بقاعدتيْ “مصراتة والوطية”، بالتزامن مع تبادل اتهامات بين قوات حكومة “الوفاق” والجيش الوطني بالحشد العسكري.

التدخل التركي في الملف الليبي؛ لا يتوقف، رغم نصّ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف على إيقاف التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قواتها قدّمت تدريبات على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة كـ”المدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون”، لقوات عسكرية تابعة لـ”الوفاق”.

وبررت وزارة الدفاع التركية هذا التصرف بأنه يأتي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية المُوقّعة بين البلدين، والتي أثارت ردود فعل محلية وإقليمية ودولية رافضة.

ورأى متابعون للشأن العام أن التدخلات التركية المُتزايدة في ليبيا؛ تهدف إلى دعم قوات “الوفاق”؛ للسيطرة على منطقة “الهلال النفطي”، لتعوّض تركيا، بذلك، خسائرها، وتُخفّف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.

على جانب آخر، سلّمت تركيا الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس زورقيْن مطاطييْن، وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت السفارة التركية في ليبيا أنها قدّمت دورة تخصصية تطبيقية في البحر، مدتها أربعة أيام، لفرق الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، أشرفت عليها قيادة حرس السواحل التابعة لوزارة الداخلية التركية.

خطوات؛ تتخذها تركيا علانية، وتحت أنظار المجتمع الدولي، في تطور من شأنه تعقيد المشهد العسكري والسياسي في ليبيا، دون أن تجد رادعًا يُوقف تدخلاتها المستمرة في الشؤون الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • با تستطيع تركيا ولا كلابها فى ليبيا تخطى الخط الاحمر نحو الهلال النفطى لانه انتحار فى مواجهة اقوى جيوش المنطقة الجاهز بالفعل ولديه موافقة من البرلمان المصرى بالاجماع ولا قيمة لكلاب اردوغان اما جيش يمتلك القوة المدرعة الرابعة غالميا والسادسة بحريا وقوة جوية مع دعم فرنسى وامارتى قادرة على سحق المليشيات فى الصحراء فما اسهل الجعجعة الفارغة لكلاب اردوغان الم يقل من قبل انع سيرسل 10000 داعشى الى سيناء اين هم الان فى خبر كان واين دواعش درنة وبنغازى وغيرهم ابادهم الجيش الوطنى بدعم غير مباشر اما اى معركة قادمة فستكون فى مواجهة خير اجناد الارض تاريخهم معروف فى ابادة المغول والجسش العثمانى لولا تدخل اوربا لكانت تركيا ارث مصرى يااهلا بالمعارك التى ستكون اهر مسمار فى نعش اردوغان عندما يعود كل كلابه فى نعوش الى تركيا مع افلاس اقتصادى ليسحل اردوغان وزوجته على الطريقة الرومانية لشاويسكو وزوجته رئيسة الدور على اردوغان وامينة

    رد