العثور على 6 جثث قبالة السواحل المصرية الليبية

عثرت السلطات المصرية على 6 جثث من الغرقى قبالة السواحل المصرية الليبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وذلك إثر غرق ”قارب“ هجرة غير شرعية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية، فقد أكد الطبيب حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، أنه تلقى خطابا لاستقبال الجثث الستة بالمستشفى لعدم توافر أماكن في ثلاجة الموتى بمستشفى السلوم الأقرب لموقع الحادث.

وأوضح مدير مستشفى مطروح أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف لنقل الجثث من مستشفى السلوم إلى ثلاجة الموتى في مستشفى مطروح العام.

وأضاف أن الجثث التي تم العثور عليها هي لمواطنين من محافظتي الفيوم والبحيرة.

وكانت الأجهزة المعنية قد دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقودة في البحر، حيث كان مركب صيد صغير في طريقه من مصر إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية تنقل مجموعة من المصريين.