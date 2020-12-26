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«النمروش» و«جويلي» و«الحداد» يستقبلون وزير الدفاع وقادة الجيش التركي في طرابلس

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل إلى طرابلس، الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

كان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

ويلتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما أشبه الليله بالبارحه الاجداد خلعوا فراعيهم للمستعمر الايطالي وهاهم الاحفاد يخلعوا فراعيهم للمستعمر التركي والحفيد يرث عن الجد كل شئ حتي خيانة الاوطان والعماله للأجنبي فمن يهن يسهل الهوان وما لجرحا بميت إلام

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