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العباني: ليبيا تسير نحو الهاوية بعد تعديل سعر الصرف

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه بعد تعديل سعر الصرف أصبحت ليبيا تسير نحو الهاوية.

العباني أوضح في تصريح لموقع “ليبيا 24” أن مصرف ليبيا المركزي تعامل بسلبية مع احتياجات المواطن الأساسية، مبينًا أن المواطن ينتظر ارتفاع الأسعار نحو 4 أضعاف بعد توحيد سعر الصرف.

ولفت العباني إلى أن سعر الصرف الجديد لا يتناسب مع المواطن الذي ترتبط حياته بالعملة، مؤكدًا أن حياته انهارت.

وقال إن تحديد السعر يملكه المصرف المركزي ولا دخل للحكومة، مشددًا على أن تحديد سعر الصرف سيزيد من التضخم في البلاد.

وطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن المواطن مغلوب على أمره ولا يستطيع محاربة الفساد بمفرده.

كما شدد على أن ليبيا ستصل إلى الغذاء مقابل النفط بشكل مأساوي، داعيًا المواطنين للخروج والتعبير عن إرادتهم.

وحول دور مجلس النواب، قال العباني: إن السلطة الشرعية منهوبة وليبيا تعمل الآن بسلطتين.

وأفاد بأن مجلس النواب متشظٍ وقراراته حبر على ورق ولا تنفذ، مذكّرًا بأن مجلس النواب أقال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير وانتخب محمد الشكري، الذي لم يتسلم مهامه حتى الآن.

وأشار العباني إلى أن جلسة النواب في غدامس تأجلت لأنها غير قانونية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ماذا تنتظر …
    مليشيات وإخوان ، وحكومة مفروضة من الخارج في صورة صارخة للتدخلات الخارجية عنوة!!
    ودستور داسوه بالأقدام وبرلمان لا يطاع
    ولا انتخابات ولا تداول حقيقي على السلطة كما يزعمون
    ولا حكم لسراج ولا لحكومته غير أنها واجهة إعلامية لحجب الحقائق
    ثم يأتيك البلهاء يجادلونك في محاولة الجيش للقضاء على كل هذا العبث بحجة (لا لعسكرة الدولة) تحت رعاية المليشيات والإخوان والفاسدين

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