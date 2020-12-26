العباني: ليبيا تسير نحو الهاوية بعد تعديل سعر الصرف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه بعد تعديل سعر الصرف أصبحت ليبيا تسير نحو الهاوية.

العباني أوضح في تصريح لموقع “ليبيا 24” أن مصرف ليبيا المركزي تعامل بسلبية مع احتياجات المواطن الأساسية، مبينًا أن المواطن ينتظر ارتفاع الأسعار نحو 4 أضعاف بعد توحيد سعر الصرف.

ولفت العباني إلى أن سعر الصرف الجديد لا يتناسب مع المواطن الذي ترتبط حياته بالعملة، مؤكدًا أن حياته انهارت.

وقال إن تحديد السعر يملكه المصرف المركزي ولا دخل للحكومة، مشددًا على أن تحديد سعر الصرف سيزيد من التضخم في البلاد.

وطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن المواطن مغلوب على أمره ولا يستطيع محاربة الفساد بمفرده.

كما شدد على أن ليبيا ستصل إلى الغذاء مقابل النفط بشكل مأساوي، داعيًا المواطنين للخروج والتعبير عن إرادتهم.

وحول دور مجلس النواب، قال العباني: إن السلطة الشرعية منهوبة وليبيا تعمل الآن بسلطتين.

وأفاد بأن مجلس النواب متشظٍ وقراراته حبر على ورق ولا تنفذ، مذكّرًا بأن مجلس النواب أقال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير وانتخب محمد الشكري، الذي لم يتسلم مهامه حتى الآن.

وأشار العباني إلى أن جلسة النواب في غدامس تأجلت لأنها غير قانونية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية