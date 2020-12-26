 شركات الطيران الليبية: تركيا تفرض إجراء تحليل كورونا قبل موعد السفر بـ 72 ساعة

أخبار ليبيا 24

قالت شركات الطيران الليبية التي تسير رحلات جوية نحو تركيا، أن سلطات الطيران التركية فرضت إبراز اختبار كورونا “بي سي آر” فور الدخول إلى الأراضي التركية.

وأوضحت شركات الطيران أن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من 28 ديسمبر الجاري، على أن يكون اختبار كورونا لم تمض عليه مدة 72 ساعة فور الوصول.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، “أن من لا يحمل الاختبار سيفرض علية حجر صحي لمدة 7 أيام في محل إقامته أو في مكان تحدده وزارة الصحة، على أن ينتهي الحجر الصحي بفحص المسافر والتأكد من خلوه من الفيروس في اليوم السابع من الحجر.

وأوضح الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، “أن القرار سيسري حتى مطلع مارس المقبل”.