ليبيا الان

«دردور»: «النمروش» بنى «جيشاً وطنياً» بدعم تركي

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، عما أسماه إحترامه وتقديره لوزير دفاع حكومة الوفاق، صلاح النمروش، وقال: “السيد المحترم وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، استطاع في فترة وجيزة بناء جيش محترف بألقاب وطنية وليس قبلية، لا يمجدونه في جمعهم اليومي، رغم انه كان له الفضل في تكوينهم” وفق قوله.

أضاف “دردور” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “هذا الرجل يستحق كل التقدير والاحترام، حيث قدر الدور التركي المساند للديمقراطية في ليبيا، ولم يتنكر لجميلهم بصدهم معنا للعدوان على طرابلس، لا بل استطاع الاستفادة من الاتفاقية الأمنية مع تركيا، فدرب عناصره تدريبا عصريا تقنيا مصحوبا بانضباط عسكري وولاء تام للوطن” وفق تعبيره.

وواصل “دردور” تدوينته، بالتزامن مع وصول خلوصي آكار وزير الدفاع التركي إلى طرابلس، قائلاً: “فتحية الى هذا الرجل الذي ظل على مبدأ فبراير داعما للدولة المدنية ولم ينزلق خلف المحاصصات الفئوية في المناصب، ولم يبدل ارواح شهداء الحرية بفتات منافع شخصية ضيقة” على حد تعبيره.

 

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ممتاز …أول مرة نسمع تكوين جيش وطني محترف في شهر….؟؟؟!!! ماشاءالله…من ليبيا يأتي الجديد…ومن النكبة نستفيد …ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم….تتبجحون وتفرحون بالمستعمر التركي البغيض وبالقردوغان عميل امريكا واسرائيل…خونة وعملاء …لعنة الله عليكم الي يوم الدين…وحسبنا الله ونعم الوكيل………..في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…………

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  • شنو تقول يا زهمول اي جيش يا دائخ عصابات الجريمه والنظمه وقطع الطريق وافواج عميله للأجنبي سبقه الي بناءها عاكف أمسيك ورمضان السويحلي قديما وفتحي بشاعه وصلاح بادي قد بناءوا عصابات سموها فقر ليبيا والشروق فأي شروق يآتي من الغرب انها الغباء في التسميه وانتهت جميعها قديمها وحديثها الي مزبلة التاريخ فالعميل للاجنبي لا يحظي بحب مواطنيه له ولا يحظي بتقدير من ارتضي ان يكون لهم عميلا فنابليون رفض مصافحة العميله النمساوي الذي سهل له أحتلال معسكر نمساوي لم يصافحه باليد بل رمي له كيس الفلوس المتفق عليها بالارض وقال يدي لا تصافح الخائن لوطنه وهتلر قال لم اري في حياتي أحقر ممن ساعدوني في أحتلال بلدانهم وانتظروا ماذا سوف يقولوا عنكم الاتراك في قادم الايام عندما ينالوا مبتغاهم من ثروة ليبيا

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  • اى جيش يادلدول والنمروش الفنكوش لا يستطيع تغيير قائد كتيبة داخل طرابلس مثل كتيبة غنيوة او البقرة او كاره او غيرها هو مجرد كلب ينبح بما يرضى المليشيات الارهابية واسياده الاتراك فالمليشيات المتناحرة فى طرابلس ستفنى بعضها البعض قرييا والان محاور القتال بين الجيش والمليشيات عند مصراته وتتمنى مليشياا طرابلس هلاكها هناك لتطهير طرابلس من شرهم .
    وطرطور الدفاع عن الاتراك يامتناك محرم عليه ثلاث ارباع ارض ليبيا التى يسيطر عليها الجيش الوطنى فى اقليمى برقة وفزان بالكامل وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس !!!

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