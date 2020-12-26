«دردور»: «النمروش» بنى «جيشاً وطنياً» بدعم تركي

أعرب فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، عما أسماه إحترامه وتقديره لوزير دفاع حكومة الوفاق، صلاح النمروش، وقال: “السيد المحترم وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، استطاع في فترة وجيزة بناء جيش محترف بألقاب وطنية وليس قبلية، لا يمجدونه في جمعهم اليومي، رغم انه كان له الفضل في تكوينهم” وفق قوله.

أضاف “دردور” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “هذا الرجل يستحق كل التقدير والاحترام، حيث قدر الدور التركي المساند للديمقراطية في ليبيا، ولم يتنكر لجميلهم بصدهم معنا للعدوان على طرابلس، لا بل استطاع الاستفادة من الاتفاقية الأمنية مع تركيا، فدرب عناصره تدريبا عصريا تقنيا مصحوبا بانضباط عسكري وولاء تام للوطن” وفق تعبيره.

وواصل “دردور” تدوينته، بالتزامن مع وصول خلوصي آكار وزير الدفاع التركي إلى طرابلس، قائلاً: “فتحية الى هذا الرجل الذي ظل على مبدأ فبراير داعما للدولة المدنية ولم ينزلق خلف المحاصصات الفئوية في المناصب، ولم يبدل ارواح شهداء الحرية بفتات منافع شخصية ضيقة” على حد تعبيره.