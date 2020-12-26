صنع الله: آمل تخصيص الميزانيات اللازمة لمؤسسة النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن أمله في أن تقوم الجهات المتخصصة في الدولة باعتماد الميزانيات اللازمة حتى تتمكن المؤسسة وشركاتها من استكمال المشاريع التي تعود بالنفع على البلاد والقطاع .

جاء ذلك خلال ترأس صنع الله للاجتماع السنوي لمصحة النفط بطرابلس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبحث المشاركون في الاجتماع الذي غقد بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة خطط المصحة المستقبلية لتقديم الخدمات الصحية التي تواكب التطور الحاصل في هذا المجال، كما تم مناقشة مشروع انشاء فرع لمصحة النفط في مدينة بنغازي وآخر في مدينة سبها على احدث طراز.

واطلع مجلس إدارة المؤسسة على مراحل تطوير مصحة النفط بطرابلس الجاري تنفيذه مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستدعم أي عمل من شأنه تقديم الخدمات الصحية بشكل ممتاز للعاملين بالقطاع تأسيسا على مبدأ سلامة العاملين.

وجرى خلال الاجتماع عرض النشاط العام 2020 والمستهدفات في 2021 ومناقشة الميزانيات واوجه الصرف والمشاكل والصعوبات التي تشكّل عائقا لعمل المصحة، بالإضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.