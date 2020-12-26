النجار: تم التعاقد على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس الجمعة، تعاقد المركز على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية: “تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليونين و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار (حوالي 9.4 ملايين دولار أمريكي)”.

وأشار إلى أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخّص ومعتمد من المنظمة.

كما أوضح النجار أن ليبيا لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقًا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية