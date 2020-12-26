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المسماري: تركيا لا تريد حلولًا سلمية في ليبيا وهدفها السيطرة على البلاد بقوة السلاح

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الجيش مازال ملتزمًا بوقف إطلاق النار في ليبيا، استجابة لنداءات الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة”5+5″.

المسماري أكد في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن تركيا لا تريد حلولًا سلمية في ليبيا، مضيفًا أن أنقرة هدفها السيطرة على البلاد بقوة السلاح.

وأوضح أن الالتزام بوقف إطلاق النار يفرض عليى الجيش ضبط النفس، لافتًا إلى أن الجيش يراقب ويتابع ما تقوم به المليشيات الإرهابية، مضيفًا أنها قامت اليوم بالتحرك بشكل لافت للنظر في منطقة غرب سرت في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم.

وتابع المسماري قائلًا:  أن المليشيات المسلحة قامت باختبار بعض الأسلحة وجلب مليشيات جديدة، مؤكدًا أن هذا يعد استفزازا لا يتماشى مع الواقع الذي يريده الليبيون أولًا ويريده المجتمع الدولي والدول الصديقة، بل هو تصعيد من هذه المليشيات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يجب ان يعلن الجيش الوطنى عن دعم المقاومة الشعبية المسلحة ضد المحتل التركى فى كل مكان للكفاح المسلح وبكل الوسائل المتاحة بما فيها وضع سم من مبيدات حشرية للجنود الاتراك فى قواعدهم فى الطعام والشراب واخراق وتدمير اوكارهم حتى يطفشوا من ليبيا كما فعلت المقاومة الفسطينية مع الصهاينة وطردهم من غزة

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