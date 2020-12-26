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الخطوط الليبية تطالب المسافرين لتركيا بتقديم فحص كورونا قبل سفرهم أو الخضوع للحجر الصحي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالبت شركة الخطوط الجوية الليبية، كافة المسافرين، على متن طائرات الشركة بالالتزام بما أعلنته مديرية الطيران المدني التركية، بفرض إبراز فحص كورونا “PCR” مجرى قبل 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى لجميع القادمين إلى تركيا، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري. ولفتت

وقالت الشركة في بيان لها: إنه بخصوص عدم القادرين على إجراء الفحص، فسيفرض عليهم حجر صحي لمدة 7 أيام في محل إقامتهم، أو في مكان تحدده وزارة الصحة إن لم يكن لديهم عنوان في تركيا.

وأضافت الخطوط الجوية الليبية، أن القرار سيبقى ساريًا حتى 1 مارس 2021، كما سيتم تطبيق القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من 30 ديسمبر الجاري.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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