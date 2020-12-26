الخطوط الليبية تطالب المسافرين لتركيا بتقديم فحص كورونا قبل سفرهم أو الخضوع للحجر الصحي

طالبت شركة الخطوط الجوية الليبية، كافة المسافرين، على متن طائرات الشركة بالالتزام بما أعلنته مديرية الطيران المدني التركية، بفرض إبراز فحص كورونا “PCR” مجرى قبل 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى لجميع القادمين إلى تركيا، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري. ولفتت

وقالت الشركة في بيان لها: إنه بخصوص عدم القادرين على إجراء الفحص، فسيفرض عليهم حجر صحي لمدة 7 أيام في محل إقامتهم، أو في مكان تحدده وزارة الصحة إن لم يكن لديهم عنوان في تركيا.

وأضافت الخطوط الجوية الليبية، أن القرار سيبقى ساريًا حتى 1 مارس 2021، كما سيتم تطبيق القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من 30 ديسمبر الجاري.

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