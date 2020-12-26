عاجل// المحجوب: الجيش لن يسمح باستمرار التواجد التركي في البلاد

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، أن الجيش لن يسمح باستمرار التواجد التركي في البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، أن الجيش لن يسمح باستمرار التواجد التركي في البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يجب على الجيش تنظيم مقاومة شعبية مسلحة للقيام بعمليات نوعية فى اماكن تواجد الضباط والجنود الاتراك فى غرب ليبيا واستخدام كل الوسائل بما فيها وضع السموم لهم فى الطعام والشراب بخلاف استخدام العبوات الناسفة لهم فاستنزاف الاحتلال سيجعله يرحل كما رحل الصهاينة من غزة وجنوب لبنان فعندما تعود نعوش لضباط وجنود اتراك سيسقط اردوغان الجربان الذى فشل فى الوصول الى نفط ليبيا وغاز شرق المتوسط بشبب الخوازيق الحمراء
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