عاجل// المحجوب: الجيش لن يسمح باستمرار التواجد التركي في البلاد

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، أن الجيش لن يسمح باستمرار التواجد التركي في البلاد.

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