لجنة حقوقية تشيد بنجاح عملية تبادل المحتجزين بين الجيش وقوات الوفاق

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها الكبير بعملية تبادل المحتجزين والاسري فيما بين طرفي النزاع ، والذي تم تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمساعي و جهودٍ المشائخ والحكماء والأعيان ، والتي تمت مساء يوم أمس الجمعة الموافق من 25_ديسمبر الجاري ، ببلدية الشويرف .

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن إنجاز هذه العملية ، خطوة جد إيجابية في إطار ابداء حسن النيه، مؤكدة على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والاسري وكشف مصير المفقودين بشكل كامل ، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني.

وطالب البيان، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بأهمية إستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية ، وكذلك وقف جميع خروقات حضر التسليح ، والتصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيجه وتسعي إلى التصعيد العسكرى .