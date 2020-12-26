«موقع المونتيور الأمريكي»: الإمارات انضمت لمنتدى غاز شرق المتوسط بقيادة القاهرة

ذكرت «المونتيور» الأمريكية أن أبو ظبي أعلنت انضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي تقوده القاهرة، لمواجهة طموحات تركيا في المنطقة.

وأضافت «المونتيور»: “إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد زار القاهرة في 17 ديسمبر لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وذكر بيان رئاسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بصفة مراقب.

وأوضح البيان أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها الإمارات في أنشطة المنتدى بما يخدم المصالح الاستراتيجية ويعزز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

وأنشئ منتدى غاز شرق المتوسط، كمنظمة حكومية دولية من قبل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل.

وبينما تقود مصر المنتدى الذي يجلب اهتماما دوليا بشكل متزايد، نددت تركيا بالمنتدى، باعتباره محاولة لاستبعادها من معادلة الغاز في شرق البحر المتوسط ، وفق مزاعمها.

ووفق تقرير المونيتور، قال محللون سياسيون، إن عضوية الإمارات في المنتدى EMGF ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة الإجراءات التركية في البحر المتوسط.

قال محمد عرابي، وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن صندوق شرق المتوسط ​​والتجمعات الاقتصادية الأخرى سيكون محرك التطورات السياسية في المنطقة في السنوات المقبلة.

وأضاف عرابي: “القاهرة وأبو ظبي تلعبان دورًا مهمًا في إحباط السياسات التوسعية التركية في المنطقة”.

وأوضح أن عضوية الإمارات في منتدى الغاز ستضيف إلى دور المنتدى في المستقبل وتساعده على مواجهة طموحات الغاز التركية في المنطقة.

وقالت الرئاسة المصرية إن المحادثات بين الرئيس السيسي وبن زايد” أظهرت تفاهمًا متبادلًا بشأن الحاجة لمواصلة الجهود المشتركة لمعالجة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.