الوطنية لحقوق الإنسان: يجب إطلاق جميع أسرى الحرب لإحلال السلام في ليبيا

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الانسان، اليوم السبت، عن سعادتها لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم بين قوات الوفاق والجيش وإنهاء جميع حالات الأسر و الاحتجاز لدي الطرفين، معربة عن قلقها من الإجراءات المتبعة في عملية التبادل حيث كان من الواجب أن تتم هذه الاجراءات بشفافية تامة ، ومن خلال لجنة مشكلة بموافقة جميع الاطراف و بمتابعة و مشاركة المنظمات الحقوقية .

وأكدت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها بذلت كل الجهد لإنهاء حالات الأسر و الاحتجاز علي خلفيات النزاعات المسلحة التي اندلعت منذ عام 2011 م، مشيرة إلى أنها لديها عدد من المناشدات بشأن طلب التدخل إلا انها لم تجد سبيل للقيام بدورها الحقوقي تجاه كل الأسرى و المحتجزين داخل وخارج ليبيا .

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تبذل كافة الجهات التي قامت بتبادل الأسري جهودها الوطنية لإخراج جميع الأسرى من أجل إحلال السلام و تطمين و تهدئة النفوس والعودة إلى السلم الاجتماعي في كل ليبيا، مؤكدة أنها علي استعداد تام في أن تمد يد العون لكل اللجان المشكلة من الوسطاء والأعيان والجهات المكلفة .

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