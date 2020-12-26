هذه نتائج لقاء المشري بوزير الدفاع التركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، وفداً تركيا رفيع المستوى ضم كلا من وزير الدفاع “خلوصي آكار”، والسفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن”، ورئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المشري حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

كما ناقش اللقاء مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب اشتباكات طرابلس وأكد الطرفان على الرؤية المتطابقة لمجلس الدولة ودولة تركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.

كما أكد الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل قوات المتمرد خليفة حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها.