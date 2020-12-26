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المشري يلتقي وزير الدفاع التركي بمقر مجلس الدولة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم السبت، وأكد الطرفان خلاله «استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ» من قبل قوات القيادة العامة.

وتناول الطرفان «آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مستجدات الحوار السياسي الليبي»، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكون «عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار»، حسب بيان صادر عن مجلس الدولة. 

وأوضح البيان أن اللقاء شارك فيه نائبي رئيس المجلس محمد بقي وصفوان المسوري، وأن الوفد التركي ضم أيضا سفير أنقرة لدى ليبيا سرحت أكسن، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال. 

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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