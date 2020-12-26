المشري: نسقنا مع وزير دفاع تركيا لصد أي محاولة من “حفتر” للعبث بأمن مواطني ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار”، ورئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

رافق “المشري” خلال الاستقبال نائبيه “محمد بقي”، و”صفوان المسوري”، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد “المشري” حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

وناقش اللقاء بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صدّ العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس، بحسب البيان.

و أكد الطرفان الرؤية المتطابقة لمجلس الدولة ودولة تركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.

كما اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة وصل إلى طرابلس اليوم السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

ويلتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.