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شركة الكهرباء: أعمال صيانة بدائرة توزيع السراج

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة بدائرة توزيع السراج لتحسين شبكة التوزيع بالمنطقة وتوزيع الأحمال بشكل صحيح

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة شملت تركيب صندوق توزيع وإجراء وصلة حجم  240mm  وتقسيم الخط الهوائي إلى أكثر من خطين وتركيب كوابل حجم 95mm خروجات من صندوق التوزيع من محطة القروي

وأشارت الشركة إلى أن كافة أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع السراج وذلك في إطار تحسين شبكة التوزيع بالمنطقة وتوزيع الأحمال بشكل صحيح .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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