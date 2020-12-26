بوهاشم: عقيلة صالح عطَّل مطالب التغيير من أجل الحفاظ على رئاسته لمجلس النواب

قال عضو مجلس النواب فرج بوهاشم اليوم السبت، إن رئيس المجلس عقيلة صالح قام بتعطيل مطالب التغيير من أجل الحفاظ على رئاسته للمجلس.

وأوضح بوهاشم في تصريح إعلامي أن رئاسة المجلس ليست مسجلة باسم أي شخص، والجميع لهم حق الترشح ومن ضمنهم سليمان سويكر وهذا ليس فيه جريمة.

وبين أن هناك خلاف سياسي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولكن لا يوجد عداء شخصي، مستنكرا استفراده بإدارة المجلس والطريقة التي شكل بها وفد المجلس الذي شارك في لقاءات بوزنيقة.

ودعا بو هاشم لضرورة تريث طرفي الصراع في ليبيا قبل اتخاذ قرار بالحرب، لأن الحرب ينجم عنها دمار وموت وتقطيع أطراف وأحزان الأمهات.

وشدد على أنه لا يمكنه تاريخيا تحمل مسؤولية قرار الحرب، مطالبا الجميع بالتهدئة والتحدث بالخير والسلم، مع ضروة إعطاء كل صاحب حق حقه، محذرا من أن الضغط يولد الانفجار.

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