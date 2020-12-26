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“الكبير” يجتمع مع محافظ المركزي التركي لبحث ملفات الديون وتعويضات الشركات التركية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المصرف المركزي طرابلس، اليوم السبت، إن محافظ المصرف الصديق الكبير، التقى على رأس وفد ليبي ظهر أمس الجمعة، مع محافظ البنك المركزي التركي في أنقرة.

وأوضح المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اجتماع الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي، تناول ملفات الديون السابقة والتعويضات للشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م وديون الصحة.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، قد كشف أن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية، لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتي منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية، على حد قوله.

وأوضح الأغا في تصريحات صحفية أن المصدر الذي نقل له تلك المعلومات، أكد أن تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يعاني منه الوضع الاقتصادي لتركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية، لافتا إلى أن المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز الثمانين مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها في البنوك التركية في الفترة الماضية.

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قناة ليبيا 24

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  • سرقة عيني عينك لانه لا يحق لاي شركة اجنبية المطالبة باي تعويضات بسبب القوة القاهرة الناتجة عن حالة الحرب في ليبيا.. اين القانون والقانونيين يا ليبيين يا بهائم هذه سرقة وجريمة تحاك امام اعينكم ولا احد يتكلم ..فعلا استعمار تركي ناتوي والليبيين كمشة عبيد لا رجولة ولا عقل ولا وطنية..على القانونيين وقف هذه المهازل وهذه السرقة بالمليارات يا مغفلين لا يجوز قانونا تعويض اي شركة او اي عقد مع اي جهة كانت بسبب الحرب يا غافلين.

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