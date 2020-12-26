“الكبير” يجتمع مع محافظ المركزي التركي لبحث ملفات الديون وتعويضات الشركات التركية

أعلن المصرف المركزي طرابلس، اليوم السبت، إن محافظ المصرف الصديق الكبير، التقى على رأس وفد ليبي ظهر أمس الجمعة، مع محافظ البنك المركزي التركي في أنقرة.

وأوضح المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اجتماع الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي، تناول ملفات الديون السابقة والتعويضات للشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م وديون الصحة.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، قد كشف أن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية، لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتي منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية، على حد قوله.

وأوضح الأغا في تصريحات صحفية أن المصدر الذي نقل له تلك المعلومات، أكد أن تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يعاني منه الوضع الاقتصادي لتركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية، لافتا إلى أن المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز الثمانين مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها في البنوك التركية في الفترة الماضية.

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