وسط توقعات بتصعيد عسكري..آكار يصل طرابلس

توجه وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى ليبيا برفقة كل من رئيس الأركان وقادة من العسكريين، حسبما ذكرت وكالة الأناضول اليوم السبت.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع التوتر بين قوات الوفاق والجيش، لاسيما إثر اتهام الجيش لقوات الوفاق بالتحشيد العسكري.

في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أكار سيزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الجمعة، تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات الوفاق، وسط ارتفاع حدة التوتر الليبي.

كما أوضحت في بيان أن “قواتها أنها تواصل عمليات التدريب تلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الوفاق وأنقرة”.

وشملت التدريبات المقدمة الرمايات بالأسلحة الثقيلة، وتدريبات على سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

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