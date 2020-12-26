برلماني مصري: اعتراف الأمم المتحدة باتفاقية الحدود بين بلدنا واليونان صفعة على وجه «أردوغان»

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي لنص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، اعترافا رسميا بالاتفاق وصفعة قوية على وجه النظام التركى ممثلا فى رجب طيب أردوغان.

وأشاد “أباظة” فى بيان له اصدره اليوم بالتعاون والعلاقات التاريخية بين القاهرة واثينا والتى سيكون لها اثارها الايجابية لصالح التعاون الدولتين فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن موقع الأمم المتحدة، قد نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، مشيرا الى أن هذا الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.وكانت مصادر يونانية قد أمدت لوكالة أنباء أثينا – مقدونيا (AMNA) أن نشر الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب تأخير نشر الاتفاق الموقع بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها” اتفاق أردوغان- السراج”، هو “نجاح دبلوماسي”.