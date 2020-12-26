النمروش يناقش مع وزير الدفاع التركي «التعاون العسكري»

استقبل وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم السبت، وناقش الطرفان خلال اللقاء ملف «التعاون العسكري».

وأكد النمروش في تصريحات على هامش اللقاء على استمرار اتفاقية الموقعة مع الجانب التركي لتدريب قوات حكومة الوفاق ورفع مستوياتها ، مضيفا: « مستمرون على هذا النهج للارتقاء بالمنظومة العسكرية لمستويات دولية».

وأضاف: «الأتراك قدموا دعما لحكومة الوفاق مشكورين عليه، ونسعى إلى إعادة ترتيب الجيش الليبي وضخ دماء جديدة وتغيير العقيدة التي كانت قائمة في السابق لدى القوات».

شارك في اللقاء من جانب حكومة الوفاق، رئيس الاركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد و امري المناطق العسكرية ورؤساء الاركان النوعية، ومن الجانب التركي رئيس الأركان العامة ياشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من موافقة البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على مد مهمة القوات التركية في ليبيا إلى 18 شهرا.

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