“النمروش”: زيارة “آكار” تؤكد وقوف تركيا مع “حكومتنا”ومساعدتنا في بناء جيش “ولاؤه للوطن”

قال وزير دفاع حكومة الوفاق، صلاح النمروش، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والوفد المشارك له، تأتي للتأكيد على وقوف تركيا مع حكومة الوفاق الشرعية، و المضي قدما في اتفاقية التدريب مع تركيا لرفع قدرات الجيش الليبي، بحسب كلامه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ”النمروش”، على هامش زيارة وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار”، وفريق ضم كل من رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”، اليوم السبت.

وأضاف “النمروش” أن هناك وحدات رمزية تخرجت من الجيش الليبي، وتم فتح مراكز تدريب جديدة، مؤكدا بزعمه: “مستمرين على هذا النهج والارتقاء بالمؤسسة العسكرية للمستويات الدولية وتغيير العقيدة التي كانت في السابق وهي أن الوطن الأول وليس لدينا ولاء لأي شخص غير الوطن”.

وأكد “النمروش” بقوله: “الإخوة الأتراك قدموا دعم لحكومة الوفاق مشكورين عليه والاتفاقيات مع تركيا هي لإعادة ترتيب صفوف الجيش الليبي وضخ دماء جديدة وبرامج تدريبية تتوافق مع التطور العالمي”.

جدير بالذكر أن الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة، وصل إلى طرابلس اليوم السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

ويلتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.