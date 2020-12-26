شلوف: قيافة الوفد التركي تقدم رسائل حرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

الباحث الليبي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والبحوث جمال علي شلوف، أن قيافة الوفد العسكري التركي الذي يؤدي زيارة للعاصمة طرابلس تؤكد أنه وفد حرب بقيافة الميدان.

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وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في حين يرتدي (صلاح الدين النمروش وزير الدفاع) الملابس الرسمية و(رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق محمد الحداد)قيافة التشريفات العسكرية يرتدي (وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة ياشار غولر)،ملابس الميدان”.

وأضاف شلوف أن الوفد التركي لا يشارك في حفل تخريج دفعة عسكرية وليس” أبدا وفد رسمي في زيارة اعتيادية” مردفا “هم يقولون بوضوح إنهم وفد حرب بقيافة الميدان”.