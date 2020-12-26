أوحيدة: تركيا وجدت ضالتها في حكومة الوفاق الضعيفة الفاسدة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم السبت، أن تركيا وجدت ضالتها في حكومة الوفاق غير المعتمدة التي وصفها بالضعيفة المرتمية في أحضان المليشيات الإرهابية.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية أن استمرار تركيا في تدريب قوات حكومة الوفاق وإمدادها بالأسلحة والتحشيدات العسكرية الجارية حاليًا سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات الإخوانية التي تعد سبب أزمة ليبيا.

وأضاف أوحيدة، أن الفساد مسيطر على الغرب الليبي مقابل انتفاضة الشرق الليبي الذي عانى من الإرهاب.

وبين أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر أبنائها حول الجي والتفاف التيار الوطني حولها حتى بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من 80% من ليبيا بدعم إقليمي ودولي، على حد تعبيره.

وأضاف أن ما سماها بالجماعات المؤدلجة تتخذ تركيا رأس حربة بدعم لوجستي قطري لتنفيذ أجندتها خلال العامين الماضيين في غياب الحنكة والحكمة السياسية في الشرق الليبي، حيث كان ينبغي استغلال ذلك النصر لإيجاد حل سياسي يجنب البلاد حرب 2019م، وفقا لقوله.

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