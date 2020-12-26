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للقاء المشري وباشاغا والنمروش.. وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار،  سيلتقي اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

وأوضحت الوكالة أن وفدا عسكريا تركيا رفيع المستوى توجه، اليوم السبت، إلى ليبيا، وعلى رأسه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأكدت وكالة الأناضول، أن أكار ورئيس أركان الجيش التركي يشار غولر، وقادة من قوات الجيش الأتراك، توجهوا من أنقرة إلى ليبيا.

وأوضحت الوكالة، أن أكار وقادة الجيش التركي يعتزمون زيارة مقر قيادة القوات التركية في طرابلس، لعقد لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.

الوسوم

#أنقرة تركيا حكومة الوفاق طرابلس ليبيا وزير الدفاع التركي

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