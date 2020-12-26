بعد اقتلاع الإرهاب منها الجيش يزرع نصف مليون شتلة في بنينا

أخبار ليبيا 24

عانت منطقة بنينا كغيرها من المناطق الليبية من ويلات الإرهاب الذي مثل كابوسا جثم على قلوب الليبيين طويلا، ولكن رغم تلك المعاناة إلا أن بنينا صارت غصة في حلق الإرهاب، فكان الوصول إلى سور قاعدة بنينا الجوية حلما يراود الإرهابيين، ولكن ذاك السور اصطدمت به أحلامهم وتلاشت مع تلاشي جيوبهم الإرهابية مع كل طلعة جوية لنسور الجو حين كانت تدك الإرهاب في بنغازي وتنفض مخلفاته عنها وعن مدن ومناطق عديدة في بلادنا.

قاعدة بنينا التابعة لسلاح الجوي الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني واصلت ولا زالت تواصل شن طلعات جوية استهدفت خلالها المواقع الإرهابية منذ انطلاق عملية الكرامة في عام 2014 وحتى يومنا هذا ولا زالت تحارب التطرف والإرهاب.

قاعدة بنينا الجوية لعبت أيضا دورًا مهمًا في ثورة 17 فبراير، إذ انشقت عن نظام القذافي في بداية الثورة وأعلنت انضمامها للشعب، وشنت عددًا من الغارات على كتائب القذافي، أشهرها تصدي القاعدة لرتل كتائب القذافي الذي حاول الدخول إلى بنغازي 19 مارس2011، وشهد ذلك اليوم سقوط طائرتين تابعتين لقاعدة بنينا.

ومن أشهر قادة القاعدة الذين استشهدوا في حرب التحرير العميد حسين محمد عوض الورفلي، وعقيد طيار محمد مبارك العقيلي، وعقيد طيار فخرالدين الصلابي، وعقيد طيار المهدي السمين.

اليوم وبعد أنت اقتلع الجيش الوطني الإرهاب من بنينا، افتتح القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا بزراعته لأول شتلة في هذا المشروع، وذلك مساهمةً من القوات المسلحة للقضاء على التصحر في تلك المنطقة التي كانت شوكةً في حلْق الجماعات الإرهابية قبل أن يقضي عليها الجيش الوطني ويجتثها من جذورها.

ها هي اليوم بنينا تدخل مرحلة جديدة بعد أن كانت تحت مرمى صواريخ الإرهاب التي وقفت له بالمرصاد، حتى صارت الأحداث التي جرت في بنينا ملحمة وطنية سيذكرها التاريخ لدورها الكبير في دحر الإرهاب من بنغازي ومن مدن ومناطق الشرق الليبي الذي عانى من ويلات الإرهاب.