آكار يبحث التنسيق العسكري المشترك مع قوات الوفاق ضد الجيش

التقى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار”، والسفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن”، ورئيس الأركان العامة “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وبين المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب اشتباكات طرابلس

كما أكد الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل الجيش.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع التوتر بين قوات الوفاق والجيش، لاسيما إثر اتهام الجيش لقوات الوفاق بالتحشيد العسكري.

في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أكار سيزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

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