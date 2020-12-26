محلل سياسي: في حالة عودة الاقتتال سيتم جر دول إقليمية للمشاركة المباشرة في هذه الحرب

ليبيا – رأى المحلل السياسي احميد الصويعي أن أمر الحرب لن يقوم بسبب الصراع الدائر بين الأطراف الليبية، بل تحتمه معطيات الصراع بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى.

الصويعي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز”: بالتالي فإن هذا الأمر هو ما يحدد مصير تطورات الأزمة الليبية. مرجحًا أنه في حالة عودة الاقتتال ستكون الأمور أكبر مما حدث سابقًا، وربما سيتم جر بعض الدول الإقليمية للمشاركة المباشرة في هذه الحرب.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لم يتم وفق شروط وضوابط دولية تضع عقوبات وعمليات ردع لمن يخترقها، مبينًا أن ميليشيات الوفاق لا يستطيع أحد في الحكومة التابعة لها إيقافها، وكذلك لم تتخذ البعثة الدولية أو المجتمع الدولي أي إجرءات حاسمة بخصوص انتهاك تركيا المستمر للهدنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية