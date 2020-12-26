في زيارة غير معلنة .. آكار يصل إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى ليبيا بصحبة رئيس هيئة أركان بلاده العامة الجنرال ياشار جولر وقائد القوات البرية الفريق أوميت دوندار وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، أن أكار والوفد المرافق له نزلوا بمطار معيتيقة في طرابلس، وكان في استقبالهم مسؤولون من حكومة الوفاق، وسفير تركيا لدى ليبيا ومسؤولو قيادة مجموعة المهام العاجلة.

وحسب البيان، انتقل أكار والوفد المرافق، إلى مقر وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، حيث أقيمت بها مراسم عسكرية للوفد التركي، وفي وقت لاحق، عقد أكار ووزير دفاع الوفاق صلاح النمروش اجتماعًا خاصًا، ثم ترأسا الاجتماعات بين الوفود.

ووفقًا للبيان أيضًا، بدأ أكار حديثه بالاحتفال بعيد الاستقلال الليبي، وتمنى لليبيين “احتفالًا لطيفًا بأيام الاستقلال”، مُعربًا عن شعوره بالارتياح لأن تركيا قوية ومسالمة، على حد زعمه.

ووصل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى العاصمة طرابلس، اليوم السبت، في زيارة غير معلنة، وذكرت مصادر صحفية أن الزيارة تستهدف مشاركته في تخريج الدفعة “50” من عناصر الوفاق، ضمن مليشيات البنيان المرصوص، بعد تدريبهم لمدة عامين، بقاعدة أبوستة البحرية، كما أوردت وكالة “الأناضول التركية” أن الوفد التركي سيلتقي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا.

وتشير زيارة الوفد التركي إلى إصرار أنقرة على التدخل في شؤون دول المنطقة وضربها بعرض الحائط القرارات الدولية، حيث جاءت زيارة أكار إلى طرابلس لـتفقد وحدات تركية، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف الصراع الليبي لإنهاء الحرب والاتفاق على حل سياسي للأزمات المتراكمة منذ سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر قوات حكومة الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، وذكرت في بيان، أن قواتها “تواصل ضمان قوات الوفاق في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين أنقرة وطرابلس.

وأوضحت أن عسكريي القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.