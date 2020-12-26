الوطني للأرصاد يحذر من هبوب رياح قوية على ساحل وزارة وطرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل زوارة وطرابلس، وصباح غد الأحد على ساحل الخمس ومصراتة.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة، منبها بأن التحذير يبدأ من الثامنة مساء اليوم السبت وينتهي عند الثامنة صباح غد الأحد.

كما حذر المركز من رياح جنوبية شرقية على ساحل بنغازي وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الثانية صباح غد الأحد إلى الثامنة صباح اليوم ذاته بالتوقيت المحلي.

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