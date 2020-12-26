ليبيا في المركز الـ10 ضمن الدول الأعلى إصابات في شرق المتوسط 

قالت منظمة الصحة العالمية، إن معدل الوفيات في ليبيا بلغ 1.4% من مجموع الإصابات، وهو أقل بكثير من معدل الوفيات الإقليمي البالغ 2.2%.

وأوضحت المنظمة أن تفسير الوضع الوبائي في البلاد ما زال صعبا في ظل انخفاض معدلات الاختبار وضعف مراقبة الوفيات.

المنظمة أشارت إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الـ10 في قائمة البلدان العشرة التي لديها أكبر عدد من الإصابات في منطقة شرق المتوسط، فيما احتلت المركز السادس بين الدول العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من الوفيات.

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